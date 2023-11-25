BM Özel Koordinatörü: Geçici ateşkes başarılı, kalıcı ateşkes inşa edilebilir

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail-Hamas arasında gerçekleşen esir takası ile ilgili olarak geçici ateşkesin başarılı olduğunu ve kalıcı ateşkesin bunun üzerine inşa edilebileceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail-Hamas arasında gerçekleşen esir takası ile ilgili olarak dün geceki açıklamasında geçici ateşkesin başarılı olduğunu ve kalıcı ateşkesi bunun üzerine inşa edilebileceğini vurguladı.

BM Özel Koordinatörü Wennesland, dün İsrail- Hamas arasında başlayan esir takasına ilişkin açıklamasında,"22 Kasım Çarşamba günü üzerinde anlaşılan, 7 Ekim'de Hamas ve diğerleri tarafından kaçırılan 13 İsrailli rehinenin serbest bırakılması ile İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın bugünkü başlangıcını memnuniyetle karşılıyorum.

Gazze'de tutulan bir dizi yabancı işçinin serbest bırakılmasını da memnuniyetle karşılıyorum. Önümüzdeki günlerde daha fazla kişinin serbest bırakılmasını sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerine yer verdi. Wennesland, geçici ateşkesin başarılı olduğunun altını çizerek kalıcı ateşkesi bu durumun üzerine inşa edilebileceğini belirtti.

"KATAR, MISIR VE ABD'Yİ ÇABALARINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM"

Wennesland, 'Hamas ve diğerleri' tarafından tutulan tüm esirlerin serbest bırakma çağrısını yineleyerek "Katar, Mısır ve ABD Hükümetlerini bu anlaşmayı kolaylaştırmak için gösterdikleri kararlı çabalar dolayısıyla takdir ve takdirle karşılıyorum.

İlgili tüm tarafları taahhütlerini yerine getirmeye ve provokasyonlardan ya da bu anlaşmanın tam olarak uygulanmasını etkileyebilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyorum. Ayrıca tarafları, insani ateşkesin uzatılması ve daha barışçıl bir gelecek için her türlü çabayı sarf etmeye çağırıyorum" dedi.