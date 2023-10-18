BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Wennesland, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Aralarında çocuklar ve kadınların bulunduğu yüzlerce kişinin ölümü ve yaralanmasına yol açan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Wennesland, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Wennesland, "Hastaneler, tıbbi tesisler ve personel, uluslararası insani hukuk altında özel korumaya sahiptir. Siviller bedel ödemeye devam edemez. Şiddet ve korku artık durmalı." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.