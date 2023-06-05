BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü: İsrail güçleri Filistinli bebek Muhammed'in ölümünden sorumlu

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak ağır yaraladığı 2 yaşındaki Filistinli Muhammed et-Temimi'nin hayatını kaybetmesinin ardından "olayın sorumlularından hesap sorulması" çağrısında bulundu.

Wennesland, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Nebi Salih'te iki gün önce açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki Filistinli çocuğun ölümünden derin üzüntü duyuyor ve olayı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında sivillerin, özellikle de çocukların bu "çatışmanın" yükünü taşımaya devam ettiğini kaydeden BM yetkilisi, olayın sorumlularından hesap sorulması çağrısı yaptı.

Filistinli bebek hayatını kaybetti

İsrail askerleri, 1 Haziran'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf'a ateş eden Filistinlileri bulma gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş, beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem Temimi de omzundan yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Filistinli bebeğin bugün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 yaşındaki Muhammed bebeğin öldürülmesi "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirilmişti.

İsrail güçlerinin yıl başından bu yana öldürdüğü Filistinli çocuk sayısının 28'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili acilen uluslararası soruşturma başlatılması ve Uluslararası Suç Soruşturma Komisyonunun bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmesi istenmişti.