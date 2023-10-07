BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Hamas'ın İsrail'e Başlattığı Saldırıyı Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırıyı kınadı.

Wennesland, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail kasaba ve şehirlerine yönelik çok cepheli saldırıyı ve Hamas militanları tarafından İsrail'e ulaşan roket yağmurunu şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Wennesland, şunları kaydetti:

"Bu olaylar, korkunç şiddet sahnelerine ve birçok İsraillinin ölümüne, yaralanmasına neden oldu ve birçoğunun Gazze Şeridi'ne kaçırıldığına inanılıyor. Bunlar sivilleri hedef alan saldırılardır ve derhal durdurulmalıdır. Tüm sivillerin iyiliğinden derin endişe duyuyorum. Azami itidal çağrısında bulunmak ve tüm tarafları sivilleri korumaya çağırmak için ilgili herkesle yakın temas halindeyim. Bu tehlikeli bir uçurum ve herkesi uçurumun kenarından çekilmeye çağırıyorum."