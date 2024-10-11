BM'nin İsrail'i 'insanlığa karşı suç' işlemekle suçladığı Gazze raporunda neler yer alıyor?

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılarıyla ilgili rapor yayınladı. Komisyon, İsrail'in bu saldırılar ile 'savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar' işlediğini kaydetti.

Raporda Filistinli silahlı gruplar da Gazze'deki rehinelere kötü muameleyle suçlanıyor.

10 Ekim'de kamuoyu ile paylaşılan , İsrail'in "Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırısının parçası olarak Gazze'deki sağlık sistemini yok etmek için planlı bir politika uyguladığı" savunuldu.

Rapora dair yapılan yazılı , hem İsrail'in hem de Hamas işkence ve şiddeten sorumlu tutuldu.

Hamas, rehinelere, İsrail ise Filistinli mahkumlara "işkence, cinsel ve cinsiyet temelli şiddet" ile suçlandı.

BM'nin işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'deki hak ihlallerini araştırmakla görevlendirdiği komisyonun Başkanı Navi Pillay, "İsrail derhal Gazze'deki sağlık sistemlerine yönelik benzeri görülmemiş kontrolsüz tahribatı durdurmalı" dedi.

Pillay ayrıca, "İsrail sağlık tesislerini hedef alarak direkt olarak sağlığa erişim hakkını hedef alıyor, sivil nüfus üzerinde ciddi uzun vadeli olumsuz etkilere yol açıyor. Özellikle sağlık sisteminin çöküşü dolayısıyla direkt ya da dolaylı yoldan ızdırap çeken çocuklar bu saldırıların yükünü çekiyor" diye konuştu.

'İsrail güçleri bilerek sağlık personelini hedef aldı'

BM raporuna göre İsrail güvenlik güçleri "Sağlık personelini bilerek öldürdü, tutukladı ve işkence etti. Gazze'ye yönelik ablukayı artırırken ve bölgeden tıbbi tedavi için çıkılmasını sağlayan izinleri kısıtlarken, sağlık araçlarını hedef aldı".

Raporda bu gibi eylemlerin "koruma altındaki sivil mülke zarar verme, yok etme ve sivilleri bilerek öldürme" gibi savaş suçlarına karşılık geldiği savunuluyor.

BM raporunda, Gazze'de özellikle çocuk ve yeni doğan hastaneleri olmak üzere sağlık tesislerine yönelik saldırıların yeni doğan ünitelerinde ve çocuk yaştaki hastalarda büyük eziyete yol açtığı ifade edildi.

İsrail'in bu saldırılarla çocukların yaşama ve temel sağlık bakımına erişim haklarını ihlal ettiği ve "Bilerek nesillerce Filistinli çocuğun ve potansiyel olarak Filistin halkının yok oluşuna yol açacak yaşam şartları yarattığı" vurgulandı.

BM Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun raporunda İsrail güçlerinin 29 Ocak'ta çatışmadan kaçmaya çalışan Filistinli sivillerin olduğu bir araç ve araca yardıma gelen bir ambulansa yönelik saldırısı da yer aldı.

Rapora göre iki yetişkin ve aralarında 15 ve 5 yaşlarındaki Leyan Hamada ve Hind Rajab olmak üzere beş çocuktan oluşan aile, aracıyla bölgeden kaçarken saldırıya uğradı.

Saldırının ardından iki sağlıkçının yer aldığı Filistin Kızılayı'na ait bir ambulans bölgeye gönderildi.

Ambulansın izleyeceği rota, önden İsrail güvenlik güçleri ile koordineli olarak belirlendi.

BM raporuna göre ambulans buna rağmen ailenin vurulan aracına ulaşmasına 50 metre kala bir tank tarafından vuruldu. İsrail güvenlik güçleri daha sonra bölgeye erişimi engelledi.

Saldırıda yedi kişilik ailenin tamamı ve iki sağlık çalışanı öldürüldü.

BM, bunun savaş suçu teşkil ettiğini söyledi.

Raporda cinsel sağlık ve üreme alanlarında hizmet veren sağlık altyapısının bilerek hedef alınması ve sağlık hizmetine erişimin kısıtlanmasının Gazze'deki kadın ve çocukların "üreme, yaşama, sağlık, insan haysiyeti ve ayrımcılığa uğramama haklarını" ihlal ettiği ve insanlığa karşı suç ve insanlık dışı muameleye girdiği ifade edildi.

BM raporuna göre 15 Temmuz itibarıyla Gazze'deki 36 hastaneden 20'si tamamen devre dışı kalmışken, 16'sı kısmen çalışır durumdaydı. Bunlardan 11'inin aşırı yoğunluk yaşadığı ve toplam yatak kapasitesinin yalnızca 1490 olduğu tespit edildi.

Filistinli mahkûmlar ve Gazze'de tutulan esirler

BM raporuna göre İsrail'e ait askeri kamp ve hapishanelerde tutulan binlerce çocuk ve yetişkin Filistinli mahkûm, "yaygın ve sistematik istismar, fiziksel ve psikolojik şiddet, cinsel ve cinsiyet temelli şiddete" maruz bırakıldı.

Raporda bu muamelenin işkence, tecavüz ve diğer cinsel şiddet türlerini kapsayan savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara girdiği belirtildi.

İsrail makamları tarafından serbest bırakılan çocukların Gazze'ye ağır tramvatize şekilde, refakatçi olmadan geri gönderildiği ve bu kişilerin ailelerini bulup iletişime geçmekte zorlandığı kaydedildi.

BM raporunda, Filistinli tutsaklara yönelik "kurumsallaşmış kötü muamelenin" İsrail'in Filistin Toprakları'nı işgalinin uzun süredir bilinen bir özelliği olduğu vurgulandı ve bunun İsrail hapishane sisteminden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in direkt emri ile yapıldığı öne sürüldü.

Komisyon başkanı Pillay, "Filistinli tutsaklara yönelik korkunç istismar eylemleri için hesap sorulmalı ve kurbanlar tazmin edilmeli" dedi.

Raporda Hamas ve diğer Filistinli silahlı gruplar tarafından 7 Ekim 2023'te kaçırılan ve Gazze'de tutulan İsrailli ve yabancı esirlere yönelik muameleye dair bulgular da yer aldı.

BM, Filistinli silahlı grupların esirlere "fiziksel şiddet, taciz, cinsel şiddet, zorunlu tecrit, hijyen tesisleri, su ve gıdaya erişimi kısıtlama, tehdit ve küçük düşürme" gibi uyguladığını duyurdu.

Hamas ve diğer silahlı grupların esir ailelerine psikolojik işkence çektirmek ve siyasi amaçlarına ulaşmak için esirleri video çekmeye zorladığı belirtildi.

Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların Gazze'de tutulan bazı esirleri infaz ettiği ve "işkence, insanlık dışı muamele ve zorla kaçırma" gibi insanlığa karşı suçlar işlediği vurgulandı.

BM komisyonu, raporunda Filistinli gruplara Gazze'deki tüm esirlerin derhal salınması, salınana kadar da uluslararası insan hakları hukukuna uygun biçimde tutulmaları için çağrı da yaptı.

İsrail'e ise sağlık tesisi ve çalışanlarını hedef almayı derhal bırakması, Uluslararası Adalet Divanı'nın işgal altındaki Filistin Toprakları'ndan çekilmesi yönündeki danışma görüşü ve soykırımı önlenmeye yönelik alınmasını hükmettiği ihtiyati tedbirleri uygulaması için çağrıda bulunuldu.

İsrail Gazze'de sığınak olarak kullanılan okulu vurdu: 28 ölü

İsrail, BM raporunun yayınladığı gün Gazze'de sığınak olarak kullanılan Rufeyde Okulu'nu vurdu.

Filistin Kızılayı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 28 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları, iki hava saldırısının okulda yiyeceklerin depolandığı ve dağıtıldığı iki odayı hedef aldığını söyledi.

İsrail ordusu, "nokta atışı" saldırıda okuldaki bir "komuta ve kontrol merkezinde" görev alan Hamas militanlarının hedef alındığını söyledi.

İsrail ordusu ayrıca Hamas'ı sivil altyapıyı "suistimal etmekle" suçladı ve sivil zayiatı sınırlamak için önlemler aldığını açıkladı.

Hamas okulu üs olarak kullandığı iddiasını yalanladı.

Okulun bulunduğu Deyr el-Belah kenti, İsrail'in "insani bölge" ilan ettiği El-Mevasi bölgesinde bulunuyor.

İsrail'in askeri operasyonlarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyindeki bu bölgede 400 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılardan bu yana 42 binden fazla kişi öldürüldü.

İsrail, Hamas'ın 1200 kişiyi öldürdüğü ve 251 kişiyi esir aldığı 7 Ekim saldırılarının ardından Gazze'ye karadan ve havadan saldırılara başladı.

İsrail, Gazze'de hala 101 esirin tutulduğunu söylüyor. Bunların 33'ünün hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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