BM, Nijerya'nın kuzeydoğusuna 20 milyon dolar tahsis etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, açlığın vurduğu Nijerya'nın kuzeydoğusuna yönelik acil gıda güvenliği ve beslenme seferberliği için BM'nin 20 milyon ABD doları tahsis ettiğini duyurdu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, açlığın vurduğu Nijerya'nın kuzeydoğusuna yönelik acil gıda güvenliği ve beslenme seferberliği için BM'nin 20 milyon ABD doları tahsis ettiğini duyurdu.

Haq Salı günü yaptığı açıklamada, Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan 9 milyon dolar ve Nijerya İnsani Yardım Fonu'ndan 11 milyon dolar tahsis edildiğini belirterek, "Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde hükümet öncülüğündeki müdahale çabalarını destekleyeceğiz" dedi.

BM Sözcüsü yardımın gıda, hazır yemek, temiz suya erişim, sağlık hizmetleri ve tarımsal desteği kapsadığını söyledi.

İnsani yardım ortaklarından gelen raporlara atıfta bulunan Haq, bu yıl bölgede 5 yaşın altındaki yaklaşık 700.000 çocuğun yaşamı tehdit eden şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağının tahmin edildiğini ve 500.000'den fazla insanın Haziran'dan Ağustos'a kadar süren mahsulsüz dönem boyunca acil gıda güvensizliği seviyeleriyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Haq, "Acil durum fonu, müdahalenin hızlı bir şekilde başlatılmasına yardımcı olacak. Ancak yaygın açlık ve yetersiz beslenmeyi önlemek için insani yardım ortaklarının ihtiyaç duydukları bununla sınırlı değil" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca bu yıl Nijerya için hazırlanan 1,3 milyar dolarlık insani yardım planının sadece yüzde 26'sının finanse edilebildiğini hatırlattı.

İnsani yardım kuruluşları, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki gıda krizinden silahlı grupların yarattığı şiddeti ve iklim değişikliğinin etkilerini sorumlu tutuyor.