BM, Nijer Cumhurbaşkanı ve Ailesinin Yaşam Koşullarından Endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ve ailesinin içler acısı yaşam koşullarından endişe duyduklarını belirtti. Haq, ayrıca Ekvador'da devlet başkanı adayına yapılan saldırının da kınandığını ve DSÖ'nün geleneksel tıbba ilişkin bir zirve düzenleyeceğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ve ailesinin elektriksiz, susuz, yiyeceksiz ve ilaçsız yaşadıklarına dair son raporlardan haberdarız. Genel Sekreter'in (Antonio Guterres) Bazum ve ailesinin içinde bulunduğu içler acısı yaşam koşullarından çok endişeli olduğunu söyleyebilirim." dedi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ve ailesinin elektriksiz, susuz, yiyeceksiz ve ilaçsız yaşadıklarına dair son raporlardan haberdar olduklarını belirten Haq, "Genel Sekreter'in (Antonio Guterres) Bazum ve ailesinin içinde bulunduğu içler acısı yaşam koşullarından çok endişeli olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Nijer Cumhurbaşkanı ve ailesinin Cumhurbaşkanlığı Muhafızları tarafından keyfi olarak alıkonulduğunu söyleyen Haq, Guterres'in, "Bazum'un derhal, koşulsuz olarak serbest bırakılması ve görevine iade edilmesi" çağrısını yineledi.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.???????

Ekvador'da devlet başkanı adayına yapılan saldırı kınandı

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun dün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin BM'nin Ekvador misyonu tarafından "şiddetle kınandığını" duyurdu.

Haq, Ekvador'da Mukim Koordinatör Lena Savelli liderliğindeki BM ekibinin, işlenen suçun "cezasız kalmaması için soruşturulması, tüm ülke nüfusunu etkileyen bu şiddet dalgasını durdurmak için çabaların iki katına çıkarılması" çağrısında bulunduğu bilgisini paylaştı.

BM olarak, Villavicencio'nun ailesi ve yakınlarına "en içten başsağlığı dileklerini" ilettiklerini belirten Haq, bu olayların Ekvador'daki demokratik sisteme karşı bir saldırı olduğunu kaydetti.

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

DSÖ geleneksel tıbba ilişkin zirve düzenleyecek

Öte yandan, Sözcü Yardımcısı Haq, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), "bilimsel ilerlemeleri ölçeklendirmenin yollarını keşfetmek ve dünya çapında insanların sağlığı ve refahı için geleneksel tıbbın kullanımında kanıta dayalı bilginin potansiyelini gerçekleştirmek amacıyla" ilk defa küresel zirve düzenleyeceği bilgisini paylaştı.

Haq, geleneksel tıbbın, evrensel sağlığı koruma hedefine ulaşmada önemli ve hızlandırıcı bir rol oynayabileceğini vurguladı.