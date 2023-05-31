BM Myanmar Özel Temsilcisi Noeleen Heyzer'in görev süresi sona eriyor

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar Özel Temsilcisi Noeleen Heyzer'in görev süresinin 12 Haziran'da son bulacağını duyurdu. Heyzer'in görevinin son bulmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yeni bir temsilci atayacağını aktaran BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Heyzer'in görev süresinin neden sonlanacağına dair bir açıklama yapmadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar Özel Temsilcisi Noeleen Heyzer'in görev süresinin 12 Haziran'da son bulacağını duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Heyzer'in görevinin son bulmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yeni bir temsilci atayacağını aktaran Dujarric, Heyzer'in görev süresinin neden sonlanacağına dair bir açıklama yapmadı.

Dujarric, "Heyzer, görevini 12 Haziran'da tamamlayacaktır. BM Genel Sekreteri, Heyzer'e barış ve Myanmar halkı için sarf ettiği çabalar adına teşekkür eder." ifadesini kullandı.

Singapurlu Heyzer, Guterres tarafından 25 Ekim 2021'de görevlendirilmişti. Geçen sene Myanmar'a ilk ziyaretini düzenleyen Heyzer, orduya BM'nin endişelerini iletmiş, "Myanmar halkının acısını dindirmek" için somut adım atılması çağrısında bulunmuştu.

Ziyareti kapsamında Heyzer'in 1 Şubat 2021 darbesi sonrası tutuklanan Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'yle görüşmesine izin verilmemişti. Heyzer, Myanmar'a ikinci ziyaretini ancak Suu Çii ile görüşme sağlanması halinde gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutukluları Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.