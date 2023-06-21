BM Myanmar Özel Raportörü, ASEAN'ı Myanmar'daki askeri yöneticileri sorumlu tutmaya çağırdı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Thomas Andrew, Güneydoğu Asya Ulusları Birliğini (ASEAN), Myanmar'daki askeri yöneticileri eylemlerinden "sorumlu" tutacak önlemler almaya çağırdı.

The Straits Times'ın haberine göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Andrew, ASEAN'ın, Myanmar'daki siyasi krizin çözümü noktasında "çıkmaza girdiğini" belirtti.

ASEAN'ın 2021 darbesi sonrası Myanmar için belirlediği 5 maddelik yol haritasının uygulanması konusunda askeri yönetimin herhangi bir ilerleme kaydetmediğini vurgulayan Andrew, bu durumda örgütün ordu liderleriyle yakın ilişkiler kurmaması gerektiğini savundu.

Bölgesel örgütün, Myanmar'daki krizin çözümü konusunda daha etkili önlemler alması gerektiğine dikkati çeken Andrew, "Ölümcül bir çıkmaz haline gelen şeyi kırmak için alternatif seçenekleri değerlendirmenin zamanı geldi." dedi.

Andrew, Birliği, Myanmar yönetimini 5 maddelik eylem planını göz ardı etmesinden ve insan hakları ihlallerinde bulunmasından "sorumlu" tutacak önlemler almaya davet etti.

Tayland, Myanmar askeri yönetimini toplantıya çağırdı

Tayland, 19 Haziran'da Myanmar'daki krizin çözümüne ilişkin cunta yönetiminden üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıya ev sahipliği yapmıştı.

2021 darbesinden sonra Myanmar askeri yönetimi yetkilileri, ASEAN'ın üst düzey toplantılarına katılmaktan men edilirken Tayland'ın Myanmar'daki cuntanın Dışişleri Bakanı Tham Chee Wei'yi masaya çağırması tepki toplamıştı.

Askeri yönetimin muhatap alınması, örgütün Myanmar krizi karşısındaki "birliğine" ve 5 maddelik yol haritasının uygulanmasına zarar verdiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Endonezya, Malezya ve Singapur toplantıya katılmazken Tayland sınır komşusu Myanmar'daki krizin çözümü için doğrudan görüşmelerin gerekli olduğunu savunmuştu.

ASEAN liderleri mutabakata varmıştı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Myanmar'daki durumu görüşmek üzere 24 Nisan 2022'de yapılan toplantının ardından ASEAN liderleri, krizin çözümü için 5 madde üzerinde mutabık kalmışlardı.

Birinci maddeye göre, Myanmar'daki taraflar şiddeti bir an önce durduracak.

İkinci maddeye göre, Myanmar halkının huzur ve güvenliği için taraflar arasında yapıcı diyalog ortamı başlatılacak.

Üçüncü maddeye göre, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci, Myanmar'daki diyalog sürecine aracılık edecek.

Dördüncü maddeye göre, Myanmar'a insani yardımın güvenli şekilde ulaştırılmasına müsaade edilecek.

Beşinci maddeye göre, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci, beraberindeki delegeyle Myanmar'ı ziyaret edecek, krizin muhatabı olan taraflarla görüşecek.