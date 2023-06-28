BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Dünya Bankası Veri Paylaşım Anlaşması İmzaladı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Bankası'nın, insani yardım ve kalkınma yardımlarının zamanlamasını iyileştirecek 'Çerçeve Veri Paylaşım Anlaşması'nı imzaladığı duyuruldu. Anlaşma ile mültecilerin sosyo-ekonomik durumuyla ilgili verilere daha hızlı erişim sağlanacak ve Dünya Bankası'nın uzun vadeli ekonomik dayanıklılık ve bireysel potansiyel inşa eden programlar tasarlaması desteklenecek.

UNHCR tarafından dün yapılan açıklamada, iki kuruluş arasında imzalanan yeni Küresel Çerçeve Veri Paylaşımı Anlaşması'yla mültecilerin, ülke içinde yerinden edilmiş ve yurtsuz nüfusun sosyo-ekonomik durumuyla ilgili verilere zamanında erişimin kolaylaştırılacağı böylelikle de Dünya Bankası'nın uzun vadeli ekonomik dayanıklılık ve bireysel potansiyel inşa eden hedefli programlar tasarlamasının sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşma, Dünya Bankası Grubu ile UNHCR arasındaki, Zorla Yerinden Edilmeye İlişkin Ortak Veri Merkezi ve UNHCR ile IFC (Uluslararası Finans Kurumu) arasında mültecilere ve ev sahibi topluluklara fayda sağlayan kapsayıcı ekonomik fırsatlar yaratmaya yönelik ortak girişim de dahil olmak üzere mevcut veri ortaklıkları üzerine inşa edilmiştir. Anlaşma kapsamında veri paylaşımının öngörülen kullanımları arasında, UNHCR'nin mültecilere yönelik proGres kayıt veri tabanından yararlanarak gelecekteki anketler için örnekleme çerçeveleri oluşturmak yer almaktadır. Mülteci verilerine erişim, zorla yerinden edilmiş ve yurtsuz kişilerin kalkınma programlarına dahil edilmesini de kolaylaştıracaktır. Her iki kuruluş arasında istatistiklerin paylaşılması, her iki kuruluşun da faaliyet gösterdiği yerlerdeki mültecilere ve ev sahibi topluluklara yönelik müdahalelerin daha iyi analiz edilmesine ve programa dayalı olarak planlanmasına da olanak sağlayacaktır" denildi.