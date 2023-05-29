BM Mülteciler Yüksek Komiseri Mısır-Sudan sınırındaki yardım çalışmalarını denetledi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Mısır-Sudan sınırındaki yardım çalışmalarını denetlemek için ziyarette bulundu. Sudan'da devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı artarken, Mısır hükümeti binlerce Sudanlıya ev sahipliği yapıyor.

KAHİRE, 29 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Filippo Grandi, Pazar günü Mısır'la Sudan arasındaki sınır kapısını ziyaret ederek UNHCR ve Mısır'ın yürüttüğü yardım çalışmalarını denetledi.

Mısır devlet televizyonu, Grandi'nin binlerce Sudanlıyı ve Sudan'daki "korkunç vahşetten" kaçan diğer insanları ülkeye kabul eden Mısır hükümetine teşekkür ettiğini duyurdu.

Sudan Doktorlar Sendikası'nın Pazar günü açıkladığı verilere göre Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden silahlı çatışmalarda 866 sivil hayatını kaybederken 3.721 kişi yaralandı.

"İlk çağrım, Sudan'da birbirleriyle savaşan askeri gruplara yönelik. Lütfen durun" diyen BM Mülteciler Yüksek Komiseri, "Kendi insanlarınız umurunuzdaysa lütfen durun, çünkü acı çeken kendi halkınız" diye ekledi.

Sınır kapısındaki ziyaretinde Grandi'ye, Mısır'ın güneyindeki Asvan vilayetinin valisi eşlik etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, halihazırda 5 milyon Sudanlıya ev sahipliği yapan Mısır'ın bugüne kadar çatışmalardan kaçan 150.000 Sudanlıyı daha ülkeye kabul ettiğini açıklamıştı.

Sisi, Sudan'dan tahliye edilen kişilere ev sahipliği yapmaya devam edebilmeleri için Sudan'ın komşularına gerekli destekte bulunmaları konusunda yardım kuruluşlarına ve bağışçı ülkelere çağrıda bulundu.

Üç günlük ziyaret kapsamında Cumartesi günü Mısır'a gelen Grandi, Sisi'nin yanı sıra Kahire merkezli Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de bir araya gelecek.