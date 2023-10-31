BM Mülteciler Yüksek Komiseri Gazze'de insani ateşkes çağrısı yaptı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu anlatarak insani ateşkes çağrısı yaptı ve üye ülkeleri harekete geçmeye çağırdı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Güvenlik Konseyi'nin farklılıklarının üstesinden gelerek Gazze'de insani ateşkes üzerinde anlaşması gerektiğini belirterek "Dünya sizin harekete geçmenizi bekliyor." dedi.

Grandi, BM Güvenlik Konseyi'nde mültecilerle ilgili düzenlenen oturumda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Halihazırda dünya genelinde 114 milyon mülteci ve yerinden edilmiş kişi olduğu bilgisini paylaşan Grandi, bunun, dünyadaki düzensizliğin önemli bir işareti olduğunu kaydetti.

Grandi, zorla yerinden edilmenin de güvenlik ve barışı muhafaza edememenin bir sonucu olduğunu belirtti.

"Son üç haftadaki gelişmeler, savaşın temel kuralları ve uluslararası insancıl hukuka saygı duymamanın artık istisna değil, genel davranış olmaya başladığını gösteriyor." diyen Grandi, sivillerin hiç görülmemiş sayılarda öldürüldüğüne dikkati çekti.

" 2 milyon Gazzeli dünyada cehennemi yaşıyor"

Grandi, "Biz konuşurken, yarısı çocuklardan oluşan 2 milyon Gazzeli dünyada cehennemi yaşıyor. İnsani ateşkes en azından bu ölüm sarmalını durdurur. Umarım farklılıkların üstesinden gelerek bunu sağlamak için yetkinizi kullanırsınız. Dünya sizin harekete geçmenizi bekliyor." vurgusunda bulundu.

İsrail-Filistin meselesinin "defaatle ve bilinçli bir şekilde ihmal edildiğini" söyleyen Grandi, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'ne "Sizin alacağınız, ya da almakta başarısız olacağınız kararlar, gelecek nesiller dahil hepimizi etkileyecek. Bölünmüşlüğünüz ya da umursamazlığınız nedeniyle bu savaşların sürmesine izin verecek misiniz? Yoksa gerekli ve cesur adım atarak uçurumdan dönecek misiniz?" sorularını yöneltti.