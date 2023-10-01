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BM Misyonu Azerbaycan'ın Karabağ Bölgesine Geldi

Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kurumlarının temsilcilerinden oluşan misyon, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine incelemelerde bulunmak üzere geldi. Misyon, bölgedeki durumu gözlemleyecek ve insani faaliyetleri, altyapı çalışmalarını, silahsızlandırma sürecini ve mayın tehlikesini yerinde izleyecektir.