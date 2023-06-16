BM Mali Dışişleri Bakanı, MINUSMA'nın ülkeden çekilmesini istedi

BİRLEŞMİŞ Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) "gecikme olmadan" ülkeden çekilmesini istedi.

Diop, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Mali'deki gelişmelere ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

MINUSMA'nın ülkedeki güvenlik sınamalarına cevap verme konusunda başarısız olduğunu savunan Diop, "MINUSMA daha ziyade ülkedeki sorunların bir parçası oldu. Toplumlar arasında gerginliği artırıyor ve hakkındaki ciddi iddialar barış ve ulusal birliğe zarar veriyor." diye konuştu.

Diop, "Mali hükümeti, gecikme olmadan MINUSMA'nın ülkeden çekilmesini istiyor." dedi.

"Barış gücü operasyonları için ev sahibi ülkenin onayı lazım"

BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane ise BMGK oturumunun ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

MINUSMA'nın görev süresinin 29 Haziran'da sona ereceğini anımsatan Wane, Konseyin de bu konuyu görüştüğünü, misyonunun görev yetkisini Konseyden aldığını hatırlattı.

Wane, "Barış gücü operasyonları ev sahibi ülkenin onayıyla gerçekleştirilir. Bu onay olmadan operasyonların gerçekleşmesi hemen hemen imkansız olur. Yine de Konseyin ne karar vereceğine bakacağız." açıklamasında bulundu.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde, 25 Nisan 2013'te kurulan BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda 13 binden fazla asker ve 2 bine yakın polis görev yapıyor.

MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.