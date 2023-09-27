Birleşmiş Milletler'in (BM) çekilme planı kapsamında Mali'de görev yapan 3 bin 300'den fazla personel ülkeyi terk etti. MINUSMA'ya bağlı askerler, polisler ve BM görevlileri ülkeyi terk ederek geri çekilme sürecini tamamladı.

BM Mali'den çekiliyor: 3 bin 300 personel ülkeyi terk etti

Birleşmiş Milletler'in (BM) çekilme planı kapsamında Mali'de görev yapan 3 bin 300'den fazla personel ülkeyi terk etti.

BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSMA) yapılan açıklamada, Mali'den çekilme planı kapsamında son olarak Mopti Kampı'ndaki 116 Senegal askerinin ülkesine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, MINUSMA'ya bağlı 2 bin 680 barış gücü askeri ve 596 BM polisinin yanı sıra çok sayıda BM görevlisi ve gönüllüsünün de ülkeyi terk ettiği ve geri çekilen toplam personel sayısının 3 bin 367'yi bulduğu aktarıldı.

BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar doğrultusunda yıl sonuna kadar tüm misyonun ülkeyi terk edeceği kaydedilen açıklamada, eylül sonu itibarıyla daha da fazla personelin ülkeyi terk edeceği vurgulandı.

Mali'de 2020 ve 2021'de yaşanan darbelerin ardından kurulan geçiş hükümeti, MINUSMA'nın ülkeyi terk etmesini istemişti.

Geçici hükümetin, hafta başında sivil yönetime geçişi sağlayacak 2024 cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurması, ülkedeki muhalif siyasi grupların tepkisine yol açtı.

Dünyada en çok kayıp veren barış gücü: MINUSMA

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kuruldu.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyordu.

Mali hükümetinin talebiyle 30 Haziran'da BM misyonu MINUSMA'nın ülkeden çekilmesine karar verildi.

Bugüne kadar 180'den fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, "dünyada en çok kayıp veren barış gücü" olarak biliniyor.