BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun geleceği BM Güvenlik Konseyi'nin kararına bağlı

BİRLEŞMİŞ Mali hükümetinin, Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) "gecikme olmadan" ülkeden çekilmesini istemesinin ardından, misyonun geleceğine BM Güvenlik Konseyi'nin karar vereceği bildirildi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin konuştu.

Haq, geçen hafta düzenlenen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop'un misyonun hemen sonlandırılmasını talep etmesinin ardından ülkeden bu bağlamda resmi talep de geldiğini aktardı.

MINUSMA'nın görev yetkisini BMGK'dan aldığına işaret eden Haq, "Geri çekilme kararını BMGK verecek ancak bu karardan sonra gerekli planlamaları yapabiliriz." diye konuştu.

Haq, BMGK'nın "gerekli gördüğü kararı" aldığını belirterek, diğer taraftan da BM'nin barış gücü operasyonlarının ülke onayına dayalı olduğuna dikkati çekti.

Başka seçeneklerin ise BMGK kararından sonra ele alınacağına işaret eden Haq, temel amacın Mali'de istikrarın muhafaza edilmesi olduğunu ifade etti.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde, 25 Nisan 2013'te kurulan BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda 13 binden fazla asker ve 2 bine yakın polis görev yapıyor.

MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.