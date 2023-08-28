BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu çekilme süreci zorluklarıyla karşı karşıya

BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) çekilme sürecinde, coğrafya, iklim, altyapı ve güvenlik tehditlerinin zorlaştırıcı etkenler arasında yer aldığını söyledi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) çekilme sürecinde, coğrafya, iklim, altyapı ve güvenlik tehditlerinin zorlaştırıcı etkenler arasında yer aldığını söyledi.

Wane, BM Güvenlik Konseyi'nde Mali ve Mali'deki BM barışı koruma misyonu MINUSMA'nın çekilme sürecine ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

Çekilme sürecinde Malili yetkililerle yakın iletişim içinde olduklarını belirten Wane, "Yetkililere şimdiye kadar göstermiş oldukları işbirliği ve destek için teşekkür ederim." dedi.

Wane, "Kurulması 10 yıldan fazla süren bir misyonu 6 ayda kapatmak zor ve karmaşık bir iş." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 15 bin personelin yanı sıra yüklü miktarda teçhizat ve 4 bin BM aracının da bulunduğunu kaydeden Wane, toplamda 12 kamp ve bir hareket merkezinin Malili yetkililere devredileceğini ifade etti.

Wane, "Görev, coğrafya, iklim, lojistik sebepler ve altyapı bağlantılı hususlarla daha zor bir hal alıyor. Buna tabii güvenlik durumuna ilişkin ciddi riskleri de eklemeliyiz." diye konuştu.

Dünyada en çok kayıp veren barış gücü MINUSMA

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kuruldu.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyordu.

Mali hükümetinin talebiyle 30 Haziran'da BM misyonu MINUSMA'nın ülkeden çekilmesine karar verildi.

Bugüne kadar 180'den fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, "dünyada en çok kayıp veren barış gücü" olarak biliniyor.

Ayrıca Mali, BM barış gücü misyonları için "en tehlikeli ülke" kabul ediliyor.