BM, Madagaskar'da kasırga mağdurlarına 8,5 milyon dolar yardım sağlayacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Madagaskar'da kasırgaların vurduğu bölgelerdeki 335.000 kişiye yardım sağlamak için 8,5 milyon dolar tahsis ettiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), kasırgaların vurduğu Madagaskar'ın en çok zarar gören bölgelerindeki 335.000 kişiye yardım sağlamak için 8,5 milyon ABD doları tahsis ettiğini açıkladı.

OCHA'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, geçen yıl ve bu yılın başlarında kasırgaların vurduğu ada ülkesinin güneydoğusuna yardımları sürdürmek için Madagaskar hükümeti ile birlikte çalışıldığı belirtildi.

OCHA'nın açıklamasında, "En hassas bölgelerdeki 335.000 kişiye destek olmak için insani yardım projeleri başlattık. Bu projeler, yaygın olmayan küresel krizlerle mücadele etmemizi sağlayan Merkezi Acil Müdahale Fonumuzdan 8,5 milyon ABD doları tahsis edilerek başlatıldı" denildi.

OCHA, insani yardım projelerinin hedefinde üst üste yaşanan acil durumlardan olumsuz etkilenen toplulukların olduğunu bildirdi.

Cheneso tropikal kasırgası, Ocak ayında Madagaskar'ı etkisi altına almıştı.

Hint Okyanusu'nu boydan boya aştıktan sonra Madakaskar'ın güneydoğusunda etkili olan Freddy Kasırgası, Mozambik Kanalı'nı geçerek Afrika ana karasını etkisi altına almış ve beklenmedik bir şekilde kanaldan geri dönerek ülkeyi ikinci defa vurmuştu.

Geçen yıl ise Batsirai ve Emnati tropikal kasırgaları Madagaskar'ı vurmuştu.

Madagaskar'ın fırtınalardan etkilenen bölgelerinde 870.000'den fazla insanın yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten OCHA, "Bu yıl, hükümeti desteklemek üzere 439.000 kişiye gıda, temiz su, sanitasyon ve hijyen desteği sağladık" açıklamasında bulundu.

OCHA ayrıca Madagaskar için daha önce yapılan 215 milyon ABD doları tutarındaki Acil Çağrı'nın şimdiye kadar sadece yüzde 23'ünün finanse edildiğini bildirdi.