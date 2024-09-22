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BM: Lübnan-İsrail Geriliminde Felaket Eşiği

BM: Lübnan-İsrail Geriliminde Felaket Eşiği
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Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, Lübnan-İsrail gerilimine dair yaptığı açıklamada, bölgenin büyük bir felaketin eşiğinde olduğunu belirtti ve askeri bir çözümün mümkün olmadığını vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, Lübnan- İsrail gerilimine ilişkin açıklamasında, "Bölge büyük bi·r felaketi·n eşi·ği·nde" dedi.

BM'nin Lübnan Özel Koordinatörü Hennis-Plasschaert, yaptığı açıklamada, "Bölge yakın bir felaketin eşiğindeyken, her iki tarafı da daha güvenli kılacak hiçbir askeri çözümün olmadığı ne kadar vurgulansa azdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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