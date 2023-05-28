BM, Lübnan'daki Suriyeli mültecilere nakit yardımını durdurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'daki Suriyeli mültecilere gelecek ay verilecek nakit yardım ödemesi için çift para biriminin kullanımını geçici olarak durdurmaya karar verdiğini açıkladı. Lübnanlı yetkililer ile uygun yöntemler konusunda görüşüldüğü belirtildi.

BEYRUT, 28 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'daki Suriyeli mültecilere gelecek ay verilecek nakit yardım ödemesi için çift para biriminin kullanımını geçici olarak durdurmaya karar verdiğini açıkladı.

BM tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada Lübnanlı yetkililer ile, ülkedeki mültecilere nakit yardımı sağlamak için uygun yöntemlere ilişkin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklama, Lübnan'ın geçici Sosyal İşler Bakanı Hector Hacar'ın Cuma günü, halkın Suriyelilerin ülkelerine gelmelerine karşı olması nedeniyle Lübnan'ın Suriyeli mültecilere ABD doları cinsinden yardım vermeyi reddettiğini söylemesinin ardından yapıldı.

Bakan, "Lübnanlılar, yerinden edilmiş kişilere sunulan yardımı, Lübnanlı olarak aldıkları küçük miktardaki destekle karşılaştırıyor" dedi.

Lübnanlı yetkililer, Suriyeli mültecilerin anavatanlarına güvenli geri dönüşlerini güvence altına almak için çalışırken, uluslararası toplumdan, ülkenin ağır bir mali krizden geçtiği dönemde bu girişimi desteklemesini istiyor.

Ayrıca, Lübnan vatandaşları ile Suriyeli mülteciler arasında son zamanlarda çeşitli gerginlikler yaşandı.

Lübnan kişi başına en fazla mülteci barındıran ülke olmaya devam ederken, hükümet ülkede yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin olduğu tahmininde bulunuyor.