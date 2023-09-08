BM, Lübnan'daki çatışmalarda UNRWA okullarının boşaltılmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da dün akşam yeniden çatışmalara sahne olan Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki silahlı gruplara "Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait (UNRWA) okulları derhal boşaltmaları" çağrısında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, "acil çağrı" başlığıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, " Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kampı Ayn el-Helva'da taraflar arasında UNRWA'ya ait 8 okula el konulmasının devam etmesi ve çatışmaların sürmesi nedeniyle 6 bin çocuğun okula ulaşımı engelleniyor." ifadeleri kullanıldı.

"Ayn el-Helva'daki silahlı gruplara çatışmaları durdurmaları ve derhal UNRWA'ya ait okulları boşaltmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, okulların silahlı gruplar tarafından kullanılmasının hem uluslararası insan hakları hukukunun hem de uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca devam eden okullara el konulması durumunun, çocukların güvenli eğitim ortamına sahip olma hakkını tehlikeye attığı ve bunun hem onların hem de toplumun geleceğini tehdit ettiği kaydedildi.

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kanlı çatışmalar nedeniyle 4 bine yakın kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Lübnan Sorumlusu Dorothee Klaus da 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, kampta çatışmalar nedeniyle 10 gün boyunca askıya alınan çalışmaların yeniden başladığını duyurmuştu.

Ancak UNRWA, 18 Ağustos'ta, "bazı silahlı grupların konuşlanmasına" tepki için kamptaki tüm faaliyetlerini yeniden durdurmuştu.

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından taraflar arasında çatışmalar dün yeniden başlamıştı.

Lübnan resmi ajansı NNA, Ayn el Helva'da Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında çıkan ve bir süre devam eden çatışmada 20 kişinin yaralandığını duyurmuştu.