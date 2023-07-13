BM Libya Özel Temsilcisi Seçimlere İstişare Çağrısı Yaptı

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, seçimlere hazırlanırken istişare yapılması çağrısında bulundu. Bathily, Libya Başkanlık Konseyi ve Devlet Yüksek Konseyi ile gerçekleştirdiği görüşmelerde seçim sürecinin istişareye dayalı olması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, seçimlere hazırlanırken istişare yapılması çağrısında bulundu.

Bathily, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile başkent Trablus'ta gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Libya Başkanlık Konseyi'nin ekonomik konuların idaresinde "istişareye dayalı ve kapsayıcı bir yaklaşım geliştirdiğini" belirten Bathily, bunun diğer konuların çözümünde örnek teşkil ettiğine dikkati çekti.

Bathily, Mişri ile görüşmesinde "seçim kanun taslağındaki sorunların belirlenmesinin kritik bir önem arz ettiği" uyarısı yaptığını belirtti.

Seçim sürecinde belirlenecek yol haritasının istişareye dayalı olması gerektiğini vurgulayan Bathily, süreç nedeniyle seçimlerin ertelenmemesini istedi.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, son olarak 11 Temmuz'da seçim yasalarının onaylanmasından 240 gün sonra seçimlerin yapılmasını öngören yol haritasını kabul etmişti.