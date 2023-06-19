BM Libya Özel Temsilcisi: Özgür ve şeffaf seçimler için tüm Libyalı tarafların işbirliği önemli

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, ülkede özgür ve şeffaf seçimlere götürecek mutabakata dayalı yasalar çıkarmak için tüm Libyalı tarafların işbirliğinin önemli olduğunu söyledi. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya gelen Bathily, seçimlerin yasal çerçevesini iyileştirmek ve fikir birliğine varılması için tüm tarafları bir araya getirmek amacıyla Temsilciliğin, Konsey ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, ülkede özgür ve şeffaf seçimlere götürecek mutabakata dayalı yasalar çıkarmak için tüm Libyalı tarafların işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi ile Bathily başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Menfi'ye Libyalı taraflarla yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi veren Bathily, ülkede özgür ve şeffaf seçimlere götürecek mutabakata dayalı yasalar çıkarmak için tüm Libyalı tarafların işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Bathily, seçimlerin yasal çerçevesini iyileştirmek ve fikir birliğine varılması için tüm tarafları bir araya getirmek amacıyla Temsilciliğin, Konsey ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, bugün Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından onaylanan seçim kanunlarının BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'e sunulduğunu duyurmuştu.