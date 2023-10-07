BM, Libya'nın doğusuna insani yardım malzemesi gönderdi

TRABLUS, 7 Ekim (Xinhua) -- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), geçen ay ölümcül sel felaketinin yaşandığı Libya'nın doğusu için 35 ton insani yardım malzemesi sağladığını duyurdu.

BM'den Cuma günü yapılan açıklamada, UNHCR'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki stokundan gönderilen bu malzemelerin Libya'nın doğusundaki Bingazi kenti yakınlarında yer alan Benina Uluslararası Havalimanı'na indirildiği belirtildi.

Sevkiyatın plastik örtüler, battaniyeler, güneş enerjisiyle çalışan lambalar, mutfak setleri ve diğer temel malzemeleri içerdiği belirtildi.

10 Eylül'de Daniel Akdeniz fırtınası Libya'da son yılların en kötü sel felaketini tetikleyerek binlerce insanın ölümüne ve bölgenin altyapısında geniş çaplı hasara neden olmuştu.