BM, Libya'da Göçmenlere Yönelik Gözaltı Operasyonlarından Endişe Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkede göçmenlere yönelik gözaltı operasyonlarından endişe edildiğini açıkladı. Libya makamlarının kaçakçıların depo ve kamp olarak kullandığı yerlere yönelik baskınlarının yanı sıra sokak ve evlerden binlerce erkek, kadın ve çocuğu gözaltına aldığı belirtildi. Bu kişilerin aşırı kalabalık ve sağlıksız koşullarda tutulduğu iddia edilen açıklamada, göçmenlere karşı uluslararası yükümlülüklere bağlı kalma çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkede göçmenlere yönelik gözaltı operasyonlarından endişe edildiğini açıkladı.

UNSMIL'in Facebook hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Libya makamlarının "kaçakçıların depo ve kamp" olarak kullandığı yerlere yönelik baskınlarının yanı sıra sokak ve evlerden binlerce erkek, kadın ve çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Bu kişilerin aşırı kalabalık ve sağlıksız koşullarda tutulduğu iddia edilen açıklamada, "Ülke genelinde göçmenlerin toplu halde keyfi olarak gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. Bu göçmenler arasında hamile kadınlar ve çocuklar var. Aralarında Libya'ya yasal yollarla girenlerin de olduğu binlerce kişi, haklarında gerekli incelemeler veya yasal işlemler olmadan sınır dışı edilmeye maruz kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Göçmenlere yönelik gözaltı ve sınır dışı uygulamalarıyla sosyal medya alanlarında yabancılara karşı nefret söylemlerinin de "endişe verici seviyede" arttığı aktarılan açıklamada, Libya makamlarına göçmenlere karşı uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BM'ye bağlı kuruluşlar ile uluslararası sivil toplum kuruluşlarının gözaltındaki göçmenlere ulaşmasında engellerle karşılaşmaması talebinde de bulunuldu.

Konuyla ilgili Libya makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya'daki insan haklarını araştırma misyonunun 27 Mart'ta yayımlanan raporunda, Libya'da gözaltı merkezleri ve gizli hapishanelerde göçmenlerin cinsel köleliğe maruz kalmış olabileceğine dair makul sebepler bulunduğu ifade edilmişti.

Raporda, göçmen kaçakçılığı, köleleştirme, zorla çalıştırma ve hapse atmanın bireyler, gruplar ve devlet kurumlarına büyük gelirler getirdiği iddia edilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı ve Temsilciler Meclisi İçişleri Komisyonu, BM'nin ülkedeki göçmenlere dönük insan hakları ihlalleriyle ilgili raporunu kınamıştı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin kimi insan kaçakçılarının eline düşüyor, kimi çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.