BM, Las Anod'daki çatışmanın taraflarına itidal çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'nin tartışmalı bölgesi Las Anod'daki çatışmanın taraflarına itidal çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyinden, Somali'de gerginliğin devam ettiği Las Anod şehri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Las Anod şehrinde çatışmanın taraflarına itidal, ateşkese uyma, provokasyonlara ve tahrik edici sözlere son vermeleri çağrısında bulunuldu.

Somaliland askerlerinin Las Anod'dan derhal çekilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Somali ve Etiyopya hükümetlerinin ateşkesi desteklemelerinin memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Somali'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı duydukları kaydedildi.

Ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'deki muhalifler, Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinin Somali devletine bağlanmasını istiyor.

Las Anod'da şubat ayından beri Somaliland ordusu ile muhalifler arasında devam eden çatışmada yüzlerce sivil hayatını kaybetti, 150 binden fazla kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.