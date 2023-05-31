BM, Kuzey Kore'nin başarısız casus uydu fırlatma denemesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore tarafından balistik füze teknolojisi kullanılarak fırlatıldığı ifade edilen ve roketin teknik arıza sonucu denize düşmesiyle başarısızlıkla sonuçlanan casus uydu fırlatma denemesini kınadı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kore tarafından balistik füze teknolojisi kullanılarak fırlatıldığı ifade edilen casus uyduya ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Guterres'in, Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimini şiddetle kınadığı belirtilerek, "Balistik füze teknolojisi kullanılarak yapılan her türlü fırlatma, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır. Genel Sekreter, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne bu tür eylemlere son vermesi ve sürdürülebilir barış ve Kore Yarımadası'nın tamamen ve doğrulanabilir bir şekilde nükleer silahlardan arındırılması hedefine ulaşılması amacıyla diyaloğu süratle yeniden başlatması çağrısını yineler" denildi.

ABD: DURUMU İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Öte yandan, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM) tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu fırlatmanın doğrudan Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze programıyla ilgili teknolojileri içermekte olduğu belirtilerek, "Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisini kullanarak gerçekleştirdiği ve BM Güvenlik Konseyi'nin oybirliğiyle aldığı çok sayıda kararı küstahça ihlal eden, gerilimi arttıran ve bölgedeki ve ötesindeki güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma riski taşıyan fırlatmadan haberdarız. Bu fırlatma, doğrudan Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze programıyla ilgili teknolojileri içermektedir. Durumu müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın koordinasyon içerisinde değerlendiriyoruz. Bu olayın ABD personeli, toprakları veya müttefiklerimiz için acil bir tehdit oluşturmadığını değerlendirdik, ancak durumu izlemeye devam edeceğiz. ABD'nin ülke savunması ile Kore Cumhuriyeti ve Japonya'nın savunmasına yönelik taahhüdü sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

"EN KISA SÜREDE İKİNCİ DENEME YAPILACAK"

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Kuzey Kore'nin ilk casus uydusunun fırlatılmasının, roketin teknik arıza sonucu denize düşmesiyle başarısızlıkla sonuçlandığını duyurmuştu. Fırlatılan yeni uydu taşıyıcı roket Chollima-1'in, uçuş sırasında birinci kademenin ayrılmasının ardından ikinci kademedeki motorun 'anormal bir şekilde çalışması' nedeniyle itiş gücünü kaybederek denize düştüğü belirtildi. Yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlattığı ifade edilirken, mümkün olan en kısa sürede ikinci bir fırlatmanın gerçekleştirileceği belirtildi.