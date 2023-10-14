BM, Kongo'daki Cinsel İstismar Suçlamaları Sonrası Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Askerlerini Geri Çekti

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde görevli BM Barış Gücü askerlerine yönelik cinsel istismar suçlamalarının ardından Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı 9 askerini geri çekme kararı aldı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, KDC'deki cinsel istismar suçlamaları sonrası acil tedbirler alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, suçlamaların ardından Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı 9 askerin geri çekilerek ülkelerine gönderilmesine karar verildiği bildirildi.

KDC'deki BM İstikrar Misyonu (MONUSCO), "ciddi suistimal"de bulunduklarından şüphelenilen Barış Gücü askerlerine karşı "güçlü önlemler" alındığını duyurmuş ve bazı askerler tutuklanmıştı.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 21 Ekim 2021'de ülkesindeki BM barış güçlerinin bu yıl çekilmeye başlaması için çağrı yapmıştı.

Yaklaşık 16 bin personelle dünyanın en büyük BM misyonlarından olan MONUSCO'nun ülkeden çıkması için halk tarafından defalarca gösteri yapılmış, geçen ayki son gösterilerde protestoculara ateş açılması sonrası yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti.