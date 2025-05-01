BM, Kıbrıs Meselesi İçin İkinci Gayriresmi Toplantıyı Temmuz'da Düzenleyecek

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Kıbrıs meselesine ilişkin ikinci kez gayriresmi toplantı temmuz ayında düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde 17- 18 Mart 2025 tarihlerinde Cenevre'de Kıbrıs meselesine ilişkin gayriresmi toplantı düzenlendi. Ada'daki iki tarafın liderleri ile Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakan Yardımcının katıldığı toplantıda, ilk defa federal model gündeme alınmadı. Toplantıda, BM Genel Sekreteri'nin de isteği üzerine, Ada'daki iki halka da yarar sağlayabilecek iş birliği alanlarının keşfine odaklanıldı. Taraflar arasında Ada'da iki halkın günlük yaşam kalitesini artıracak bir dizi iş birliği alanı üzerinde duruldu. Yeni geçiş noktalarının açılması, Ada'nın mayınlardan arındırılması, çevre ve iklim değişikliği, ara bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi, mezarlıkların restorasyonu ve gençlik konusunda bir teknik komitenin kurulması konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kalındı.

BM GENEL SEKRETERİ, ŞAHSİ TEMSİLCİ ATAYACAK

Toplantıda ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin bir takvim üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu çerçevede temmuz ayının sonunda benzer bir formatta, ikinci bir gayriresmi toplantının düzenlenmesi kararlaştırıldı. Toplantı kapsamında taraflar yeniden bir araya geldiğinde anılan iş birliği alanlarında kaydedilen gelişmelerin ele alınması planlandı. BM Genel Sekreteri'nin bu bağlamda bir şahsi temsilci ataması öngörülüyor.