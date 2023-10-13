BM, İsrail sınırındaki gazetecilere yönelik saldırının soruşturulmasını talep etti

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazetecinin hayatını kaybetmesine, 5 gazetecinin yaralanmasına yol açan saldırının soruşturulmasını talep etti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilerin korunması ve işlerini yapmalarına imkan sağlanması gerektiğini belirtti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazetecinin hayatını kaybetmesine, 5 gazetecinin yaralanmasına yol açan saldırının soruşturulmasını talep etti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini ileten Dujarric, yaralılara acil şifalar diledi.

Dujarric, "Bu olay gazetecilerin her gün dünyanın farklı yerlerindeki çatışmaları takip ederken karşılaştıkları tehlikelerin bir diğer örneği. Ne olduğuna dair soruşturma yürütülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Gazetecilersiz dünyada olup bitenden haberdar olmanın mümkün olmadığına işaret eden Dujarric, "Gazetecilerin korunması ve işlerini yapmalarına imkan sağlanması gerekiyor." dedi.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında ise Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın akrabalarından 5'i hayatını kaybetmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.