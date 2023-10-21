BM: İsrail saldırılarında ölen UNRWA çalışanlarının sayısı 17'ye yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden çalışanlarının sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu. UNRWA'dan yapılan açıklamada, gerçek rakamların daha yüksek olabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden çalışanlarının sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) resmi sitesinden yapılan açıklamada, "7 Ekim'den bugüne kadar, 17 UNRWA çalışanı bu vahşi savaşta öldürülmüştür." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, gerçek rakamların daha yüksek olmasının muhtemel olduğuna dikkati çekildi.

UNRWA'dan dün yapılan açıklamada, iki UNRWA çalışanının daha öldürüldüğü ve 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısının 16'ya yükseldiği bildirilmişti.

Aynı açıklamada, Gazze'de yakıt, gıda, su ve ilaç gibi temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyulduğu, bölgeye sürekli ve engelsiz bir şekilde insani yardım girişinin sağlanması gerektiği belirtilerek, uluslararası insancıl hukuka uyulması, sivillerin, sivil altyapının ve BM tesislerinin korunması çağrısı yinelenmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.