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BM, İsrail Saldırıları Sonrası Lübnan'da Acil Durum Barınakları Açtı

BM, İsrail Saldırıları Sonrası Lübnan'da Acil Durum Barınakları Açtı
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BM'nin Filistin Ajansı UNRWA, Israel'in saldırılarında yerinden edilen Lübnanlı siviller için iki acil durum barınağı açtığını duyurdu. 500 kişi bu barınaklara sığındı.

BM'NİN Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırılarında yerinden edilen Lübnanlı siviller için 2 acil durum barınağı açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "500 kişi şu anda 2 sığınma evine sığınmış durumda. Barışın yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Siviller her zaman korunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve Lübnan arasında devam eden saldırılar sonucunda 500'den fazla Lübnanlı hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bölgedeki sviillere 'evlerinizi terk edin' uyarısından sonra yerinden edilen sivil halk UNRWA'nın açtığı barınaklara sığındı. UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Lübnan'daki devam eden gelişmelere ve tırmanan çatışmaya yanıt olarak UNRWA, yerinden edilmiş kişiler için iki Acil Durum Barınağı'nın (DES) açıldığını duyurdu. 500 kişi şu anda 2 sığınma evine sığınmış durumda. Kuzeydeki Nahr El Bared'deki Toubas Okulu ve güneydeki Siblin Eğitim Merkezi. UNRWA yönetim ekipleri, yerinden edilmiş kişileri karşılamak ve desteklemek için bu DES'lerde sahada. Gerektiğinde ek DES'ler açılacak. Ajans, yerinden edilmiş kişileri desteklemek için önceden konumlandırılmış yiyecek ve yiyecek dışı malzemelere sahiptir. UNRWA bu barınaklardaki Filistinli mültecilere öncelik verirken, kaynak mevcudiyetine bağlı olarak, tırmanış zamanlarında ihtiyaç sahibi diğer uyruklu bireylere yardım etmeye kararlıdır. Bu kararlılık, çatışma ortamlarında elzem olan cömertlik, dayanışma ve karşılıklılık gibi paylaşılan insani ilkeler ve değerlerle uyumludur. Bu bağlamda, Ajans dün Iqlim Al Khroub'daki Al Wardaneyeh köyü belediyesine bölgede barındırılan yerinden edilmiş bireyleri desteklemek için bazı malzemeler sağladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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