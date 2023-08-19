BM: İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında 77 sağlık çalışanı yaralandı

Bu yılın ilk 7 ayında İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında 77 sağlık çalışanı yaralandı ve 30 ambulans hasar gördü. BM, insani yardım faaliyetleriyle 1 milyon 600 bin Filistinliye yardım sağladığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bu yılın ilk 7 ayında 77 sağlık çalışanının yaralandığını ve 30 ambulansın hasar gördüğünü belirtti.

Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Hastings, Filistin'deki insani durum ve yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Hastings, BM'nin "İsrail işgali, erişim kısıtlamaları, siyasi bölünmüşlük ve süregelen çatışmalara rağmen savunmasız durumdaki çalışanlarıyla 1 milyon 600 bin Filistinliye insani yardım sağladığını" belirtti.

Açıklamasında "2023'ün ilk 7 ayında, 77 sağlık çalışanı yaralandı ve 30 ambulans hasar gördü." ifadelerini kullanan Hastings, olayların faillerine ilişkin net bir bilgi vermedi.

Hastings, BM çalışanlarının "yaralıları tedavi etmek için silahlı çatışma ve bombardımanın ortasında tehlikeli bölgelerde görev yaptığını" vurguladı.

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yaklaşık 2 milyon 100 bin Filistinlinin insani yardıma muhtaç durumda olduğuna dikkati çeken Hastings, ihtiyaç sahiplerine "her ne olursa olsun" yardım edeceklerini kaydetti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 19 Ağustos 2003'te, aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieira de Mello'nun da bulunduğu 22 yardım çalışanının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesi sonucu BM Genel Kurulu'nda 2008'de alınan kararla 19 Ağustos, "Dünya İnsani Yardım Günü" ilan edilmişti.