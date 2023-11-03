BM: İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 50 bina zarar gördü

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aralarında yerinden edilen Filistinlilerin de bulunduğu yaklaşık 50 binasının zarar gördüğünü, bazılarının doğrudan vurulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ait 50 bina ve yapı etkilendi, bazıları doğrudan vuruldu. Buna, UNRWA'nın halihazırda yaklaşık 700 bin kişiyi barındırdığı BM okulları ve barınak olarak kullanılan binalar dahil." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.