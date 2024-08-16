BM, İsrail'in El-Mevasi bölgesi için yeni tahliye emri verdiğini açıkladı

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail'in 'güvenli bölge' olarak nitelendirdiği El-Mevasi bölgesi için yeni bir tahliye emri verdiğini açıkladı. UNRWA," İnsanlar sonu gelmeyen bir ölüm ve yıkım kabusunun içinde sıkışıp kalmış durumda" dedi.

UNRWA, İsrail ordusunun Gazze'de 'güvenli bölge' olarak duyurduğu El- Mevasi bölgesinin tahliye edilmesi emrini verdiğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve En-Nasr bölgelerinin tahliye edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İnsani bölgenin terör eylemleri için kullanılması ve 89. ve 2356. bloklardan İsrail Devleti'ne sürekli roket atılması nedeniyle bu bloklarda bulunmak tehlikeli hale gelmiştir ve bu nedenle bu bloklar artık insani bölgenin bir parçası olarak kabul edilmemektedir" dedi. UNRWA'dan yapılan açıklamada ise, "İsrailli yetkililer tarafından, sözde 'insani bölge' içinde bile yeni tahliye emirleri çıkarıldı. Ailelerin gidecek hiçbir yeri olmadığı için bir kez daha korku yayılıyor. İnsanlar sonu gelmeyen bir ölüm ve yıkım kabusunun içinde sıkışıp kalmış durumda" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi.