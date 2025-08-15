BM, İsrail'in E1 Yerleşim Planına Dur Dedi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililere 'E1' yerleşim planının ilerlemesini derhal durdurma çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yazılı bir açıklama ile Genel Sekreter Guterres'in çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Guterres, açıklamasında, "Tutumumuz nettir: Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri ve bunlara bağlı düzen, uluslararası hukuku ihlal ederek oluşturulmuş ve devam ettirilmektedir" ifadelerini kullandı. Bu tür yasa dışı yerleşimlerin işgali daha da güçlendireceğini ve gerilimleri artıracağını vurgulayan Guterres, bu adımın iki devletli çözüm çerçevesinde Filistin Devleti'nin sürdürülebilirliğini daha fazla tehlikeye atacağını kaydetti.

Guterres, "E1 bölgesindeki inşaat faaliyetleri, Batı Şeria'nın kuzeyini ve güneyini birbirinden koparacak ve yaşanabilir bir Filistin Devleti kurulma ihtimalini ciddi şekilde zayıflatacaktır" diyerek, İsrailli yetkililere bu süreci derhal durdurma çağrısı yaptı.