BM, İsrail'in BMGK kararını eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de çatışmalara acil ve uzatılmış ara talep edilen kararı 'gerçeklerden kopuk' olarak nitelendirmesini üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de çatışmalara acil ve uzatılmış ara talep edilen kararı "gerçeklerden kopuk" olarak nitelendirmesini üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BMGK'nin dün kabul ettiği kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Dujarric, "İsrail karara uymayacağını duyurdu, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "İsrail hükümetinin açıklamalarını üzüntüyle karşıladık. Konseyin bu noktaya gelmesi oldukça sancılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, BMGK kararının gerçeklerden kopuk olduğunu ileri sürerek "Konsey ne karar verirse versin, İsrail uluslararası hukuka uygun bir şekilde devam edecektir." ifadesini kullanmıştı.

"Çatışmalar sürüyor. Tabii ki daha fazlası yapılmalı"

AA muhabirinin, "Genel Sekreter ateşkes talebinde bulunuyor. Çatışmalara ara talep edilen kararı yeterli buldu mu? Daha fazlası yapılmalı mı?" sorusu üzerine Dujarric, BMGK'nin çatışmayı durdurma adına birlikte hareket edebilmesinin olumlu bir adım olduğunu bildirdi.

Dujarric, "Çatışmalar sürüyor, tabii ki daha fazlası yapılmalı." dedi.

"Tarihi olarak güvenli bölgelerle deneyimimiz çok olumlu değil"

Çatışma bölgesinde tüm taraflar güvence vermeden hiçbir yerin "güvenli bölge" olamayacağına işaret eden Dujarric, "Tarihi olarak güvenli bölgelerle deneyimimiz çok olumlu değil." şeklinde konuştu.

Dujarric, BM'nin görevini yerine getirmeye devam edeceğini ancak "güvenli bölge inşası sürecine dahil" olmayacağını söyledi.

BMGK'de 5'inci teşebbüste karar çıktı

Gazze'deki insani durumla ilgili 7 Ekim'in ardından 4 karar tasarısı, BMGK'de veto edilmişti.

BMGK'de, dün, 5'inci teşebbüste, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi"ni talep eden karar, 12 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Söz konusu araların uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde "yeterli gün" olması gerektiğine işaret edilen kararda, BM ve ortaklarına insani yardım için kesintisiz, hızlı ve güvenli erişim çağrısı yapılmıştı.

Kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kararın uygulanmasıyla ilgili BMGK'ye bilgi sağlaması istenmişti.