BM, İsrail-Filistin çatışmasında taraflara eşit ve adil davrandığını savundu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Filistin çatışmasında taraflara eşit ve adil davrandığını savunarak, temel önceliğin daha fazla sivilin zarar görmesini engellemek olduğunu kaydetti. BM, İsrail'in Gazze'deki kuşatmasının uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu belirtti ve toplu cezalandırmaya karşı olduğunu dile getirdi. BM yetkilileri, çatışmanın durdurulması ve sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail- Filistin çatışmasında "taraflara eşit ve adil" davrandığını savunarak, temel önceliğin daha fazla sivilin zarar görmesini engellemek olduğunu kaydetti.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Haq, Başbakan Binyamin Netenyahu'yla da görüşeceğini belirterek, Genel Sekreter'in tüm görüşmelerinde çatışmayı durdurma ve yayılmasını engellemeye odaklandığını ifade etti.

Haq, İsrail'in Gazze'deki kuşatmasının uluslararası insani hukuka aykırı olduğunun altını çizerek, BM'nin aynı zamanda toplu cezalandırmaya da karşı olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin "BM İsrail'e neden dur demiyor ya da neden kınamıyor. Taraflara adil davrandığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Haq, "Adil ve eşit davranıyoruz. Endişelerimizi açık bir şekilde dile getirdik. Temel önceliğimiz iki tarafta da sivillerin daha fazla zarar görmesini engellemek, buna odaklanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Tüm bölge çok kritik bir eşikte"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm bölge çok kritik bir eşikte. Şiddet acilen sonlandırılmalı." vurgusunda bulundu.

Griffiths, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelerin hızının "tüyler ürpertici" olduğunu belirterek, "Tüm taraflara mesajım açık; savaş kurallarına uyulmalı." ifadelerini kullandı.

Hem İsrail hem de Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çeken Griffiths, sivillerin korunması gerektiğini kaydetti.

Griffiths, "İnsani ve temel ihtiyaçların Gazze'ye girişinin bloke edilmemesi gerekiyor." mesajı verdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.