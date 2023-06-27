BM, İsrail Bakanının Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri çağrısına tepki gösterdi

BM, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Batı Şeria'da askeri operasyonların ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin artırılması çağrısına tepki gösterdi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı ve Ben-Gvir'in söylemlerine karşı olduklarını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Batı Şeria'da askeri operasyonların ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin artırılması çağrısına tepki gösterdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Ben-Gvir'in "İsrail topraklarına yerleşmek zorundayız ve aynı zamanda askeri bir kampanya başlatmamız, binaları havaya uçurmamız, teröristleri öldürmemiz gerekiyor. Bir değil, iki değil, onlarca, yüzlerce, gerekirse binlercesini." ifadelerine ilişkin Haq, "İnsanların hayatını ve mevcudiyetini tehdit eden her türlü söyleme karşıyız." dedi.

Haq, özellikle bakanların bu şekilde söylemlerinin engellenmesi gerektiğine işaret etti.

Ben-Gvir'in tepki çeken sözleri

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, uluslararası hukukun yanı sıra kaçak inşa edildiği için İsrail yasalarına göre bile yasa dışı sayılan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi Evyatar'ı 23 Haziran'da ziyaret etmişti.

Batı Şeria'da tepeliklere inşa edilmiş yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde yaşayan ve Filistinlilere karşı sık sık saldırılar düzenleyen fanatik Yahudi gençlerin oluşturduğu "Tepe Gençliği" örgütüne atıfta bulunan Ben-Gvir, "Tepelere doğru ilerleyin" çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun Filistin kentlerindeki baskınlarını, öldürme ve ev yıkımlarını artırma çağrısı yapan Ben-Gvir, "İsrail topraklarına yerleşmek zorundayız ve aynı zamanda askeri bir kampanya başlatmamız, binaları havaya uçurmamız, teröristleri öldürmemiz gerekiyor. Bir değil, iki değil, onlarca, yüzlerce, gerekirse binlercesini." ifadelerini kullanmıştı.