BM: İsrail, 10 yılın en yüksek rakamıyla 1264 Filistinliyi idari gözetimde tutuyor

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in 1264 Filistinliyi idari gözetimde tuttuğunu, bunun son 10 yılın en yüksek rakamı olduğunu belirtti. Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Orta Doğu oturumunda, üye ülkeleri, İsrail-Filistin sorununa ilişkin 15 Temmuz-19 Eylül raporlama dönemi arasındaki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in 1264 Filistinliyi idari gözetimde tuttuğunu, bunun son 10 yılın en yüksek rakamı olduğunu belirtti.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Orta Doğu oturumunda, üye ülkeleri, İsrail- Filistin sorununa ilişkin 15 Temmuz-19 Eylül raporlama dönemi arasındaki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

BMGK'nin 2016'daki 2234 sayılı kararının, İsrail'e "acilen ve tamamen" yerleşim yeri faaliyetlerine ve sivillere yönelik şiddete son verme çağrısında bulunduğunu anımsatan Wennesland, buna rağmen yerleşim yeri faaliyetlerinin ve sivillere yönelik şiddettin sürdüğünün altını çizdi.

Wennesland, söz konusu raporlama döneminde, aralarında 18 çocuğun da bulunduğu 68 Filistinlinin İsrail güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirdi.

Aynı dönemde aralarında 559 çocuk ve 30 kadın olmak üzere 2 bin 830 Filistinlinin yaralandığını aktaran Wennesland, İsrail güvenlik güçlerinin bu dönemde 1000'den fazla arama ve tutuklama operasyonu yürüttüğünü, bu çerçevede 88 çocuk dahil olmak üzere 1504 Filistinliyi tutukladığını kaydetti.

Wennesland, "İsrail, halihazırda 1264 Filistinliyi idari denetimde tutuyor. Bu, son 10 yılın en yüksek rakamı." dedi.

Diğer taraftan fonlara ilişkin sıkıntıların da Filistinlilere temel hizmetlerin sağlanmasını engellediğini belirten Wennesland, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) acilen 75 milyon dolara, Dünya Gıda Programının da 32 milyon dolara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.