BM İnsani Yardım Koordinatörü: Libya'da Hayal Bile Edilemeyecek Bir Felaket Yaşandı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Libya'da yaşanan sel felaketinin sonuçları itibarıyla hayal bile edilemeyecek bir felaket olduğunu söyledi. Ölenlerin sayısının 20 binlere kadar çıkabileceği spekülasyonları duyduğunu belirten Griffiths, Libya'da 300 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, selin vurduğu Libya'da sonuçları itibarıyla hayal bile edilemeyecek bir felaket yaşandığını, ölenlerin sayısının 20 binlere kadar ulaşabileceğini içeren spekülasyonlar duyduğunu söyledi.

Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Fas'ta yaşanan deprem ve Libya'daki sel felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fas'ta 3 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Griffiths, yetkililerle temas halinde olduklarını, arama kurtarma çalışmalarına katılmak ve koordinasyona katkı sağlamak için çabaladıklarını dile getirdi.

Griffiths, Faslı yetkililerle görüşmelere devam ettiklerini, yardım talebinin bugün veya yarın kendilerine iletilmesini beklediklerini bildirdi.

Libya'da dehşet verici bir felaket yaşandığını ve hayatta kalanlar için büyük yardımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Griffiths, " Libya'da sonuçları itibarıyla hayal bile edilemeyecek bir felaket yaşandı. Ölenlerin sayısının 20 bine kadar çıkabileceğine ilişkin spekülasyonlar olduğunu duydum. Derne kentinden 900 bin kişi bu felaketten etkilendi, bu korkunç bir trajedi." diye konuştu.

Griffiths, Libya'da şu anda 300 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, BM kuruluşları ve diğer kurumların yardım için Libya'da bulunduğunu anlattı.

Derne'ye ulaşmanın hala çok zor olduğunu kaydeden Griffiths, "Bu, iklim ve afetin birleşerek, bu korkunç duruma yol açtığı bir trajedi." dedi.

BM Afet Koordinasyon ekibinden 15 kişinin ilk olarak Fas'a ve daha sonra Libya'daki çalışmalar için görevlendirildiğini belirten Griffiths, felakette ölenlerin bedenlerinin bulunması ve düzgün bir yerde tutulmasının önemine işaret etti.

Griffiths, hayatta kalanlara barınak, yiyecek, tıbbi malzeme ve sağlık hizmeti vermenin de hayati olduğuna vurgu yaptı.

Binlerce kişinin sel felaketinden etkilendiği Libya için 71,4 milyon dolarlık acil yardım çağrısı yaptıklarını hatırlatan Griffiths, Fas ve Libya'da afetlerden etkilenenler için psikosoyal destek sağlamanın göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Bunlar farklı oluşan krizlerdi ancak neredeyse aynı anda yaşandı"

Griffiths, AA muhabirinin "Fas ve Libya iki felakete tanık oldu. Sizce BM her iki felakete de aynı anda müdahale etmeye hazır mıydı? BM'nin bu felaketlere verdiği tepkiyi övebiliyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Buna kesinlikle 'evet' diyorum. Bunlar farklı tür krizlerdi ancak neredeyse aynı anda yaşandı. Her ikisi için de büyük ve acil müdahale gerekiyor. En önemlisi, dünyanın her yerinde olduğu gibi ani başlayan felaketlerde hemen orada bulunmanızdır. Afet arama ve kurtarma ekipleri dünya genelinde 24 saat içinde orada olacak şekilde eğitilmiştir ve bizim ekiplerimiz de buna dahil."

Griffiths, iki ülkeyle de daha fazla koordinasyon sağlamaya eşit derecede hazır olduklarını belirtti.

Ani başlayan felaketlerde ilk birkaç gün yaşanan zorluklara dikkati çeken Griffiths, travma dönemindeki karmaşıklığa tepki vermenin hükümetler ve yönetimler için çok zor olduğunu sözlerine ekledi.