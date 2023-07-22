BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı: Tahıl Anlaşması uluslararası bir yanıttı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Tahıl Anlaşması'nın gıda fiyatlarındaki artışa verilen uluslararası bir yanıt olduğunu belirtti. Griffiths ayrıca, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin hayal kırıklığı olduğunu ifade etti ve Türkiye'ye özel teşekkürlerini iletti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Tahıl Anlaşması gıda fiyatlarındaki artışa verilen kararlı bir uluslararası yanıttı. Anlaşma ayrıca iyi niyetle birlikte bazı şeyleri başarabileceğimizin göstergesiydi" dedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın sona erdiğini duyurduğu Tahıl Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Griffiths, "Bundan neredeyse tam bir yıl önce, Karadeniz Girişimi ile Rusya'nın gıda ve gübre ihracatına ilişkin Mutabakat Zaptının imzalanmasını kutlamıştık. Bu anlaşmalar, dünya genelinde gıda güvenliğine zarar veren gıda fiyatlarındaki artışa kararlı bir uluslararası yanıttı. Anlaşmalar aynı zamanda daha fazlasını da temsil ediyordu. İyi niyetle birlikte bazı şeyleri başarabileceğimizin bir göstergesiydi. En uç koşullarda bile insanlığı siyasetin üstünde tutan cesur bir çözümdü" dedi.

Griffiths, Türkiye'nin bu anlaşmalarda olağanüstü çaba gösterdiğini belirterek, "Elbette Türkiye hükümetinin Karadeniz Girişimini destekleme, ev sahipliği yapma ve bu girişimin büyük bir bölümünü denetleme konusundaki olağanüstü çabalarını takdir ettiğimizi yinelemek isterim" dedi.