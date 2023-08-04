BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uganda'daki Ofislerini Kapatıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Uganda'da hükümetin ev sahibi ülke anlaşmasını yenilememe kararı üzerine ofislerini kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Türk, Uganda'da insan haklarıyla ilgili ciddi sorunların sürdüğünü belirtirken, hükümete ulusal insan hakları kurumunun etkili ve bağımsız olarak çalışabilmesi için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, hükümetin "ev sahibi ülke anlaşmasını" yenilememe kararının ardından Uganda'daki ofislerinin kapatıldığını duyurdu.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Kampala'daki İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin yarın operasyonlarını durduracağını duyurdu.

Uganda'da 18 yıldır faaliyet gösteren ofislerini kapatmaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Türk, Uganda'da bu süreç içerisinde büyük ilerlemeler kaydedilmesine rağmen insan haklarıyla ilgili ciddi sorunların sürdüğünü kaydetti.

Türk, 2026'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi Uganda'daki insani durumla ilgili endişelerini de kaydederken, hükümete, Uganda'daki insan hakları gözetimiyle ilgili ana organ olan "ulusal insan hakları kurumunun" etkili ve bağımsız olarak çalışabilmesini sağlama yönünde çağrıda bulundu.