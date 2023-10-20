BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Batı Şeria'daki İnsan Hakları Durumundan Endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in saldırıları, yerleşimci şiddeti ve keyfi gözaltılar nedeniyle insan haklarıyla ilgili durumun hızla kötüye gidişinden son derece endişeli olduklarını kaydetti.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail ile Filistin arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırısı neticesinde Gazze'de 3 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 1000 kişinin enkaz altında olduğunu belirten Shamdasani, çatışmaların başlamasının ardından yarısı çocuk 1 milyon Filistinlinin yerinden olduğunu ifade etti.

Shamdasani, İsrail'de ise 1300 kişinin öldürüldüğünü aktararak, tüm taraflara insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde iletilmesine izin vermeleri yönünde çağrıda bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze'de devam eden ağır silahlı saldırılarından endişe duyduklarının altını çizen Shamdasani, Gazze'den İsrail'e rastgele roket atılmasından da endişe duyduklarını dile getirdi.

Shamdasani, Filistinli silahlı gruplar tarafından rehin alınan kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrılarını yinelerken, rehin almanın uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğunu söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in saldırıları, yerleşimci şiddeti ve keyfi gözaltılar nedeniyle hızla kötüye giden insan haklarıyla ilgili durumdan son derece endişeli olduklarını vurgulayan Shamdasani, "7 Ekim'den bu yana, BM İnsan Hakları Ofisi'ne işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güvenlik güçleri tarafından en az 15'i çocuk ve biri kadın olmak üzere 69 Filistinlinin öldürüldüğü rapor edildi. 6 Filistinli, silahlı yerleşimciler tarafından öldürüldü ve bazı Filistinliler topraklarından zorla çıkarıldı." dedi.

Shamdasani, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik keyfi tutuklamaların da arttığını bildirdi.

AA muhabirinin, "Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi dün akşam İsrail ordusunun Gazze'deki kiliselerini vurduğunu duyurdu ve bunu şiddetli şekilde kınadı. Hristiyanlar için kutsal sayılan bir mabedin vurulmasını nasıl karşılıyorsunuz? Siz bu olayı ve olayın failini kınayabiliyor musunuz? sorusunu yanıtlayan Shamdasani, "Kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırının farkındayız. Sivil altyapıya yönelik, korunan binaların yıkılmasına, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz. Tam olarak ne olduğu ve nasıl olduğu belli değil. Ancak bu konuyu araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye yardım tırlarının ne zaman gireceği net değil"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ne zaman giriş yapacağının net olmadığını, bu konudaki müzakerelerin devam ettiğini ve en yakın zamanda başlamasını umut ettiklerini kaydetti.

Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardım miktarının belirlenmesinin mümkün olmadığına da işaret eden Laerke, su, gıda, yakıt ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunun bilincinde olduklarını ifade etti.