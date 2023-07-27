BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Nijer'deki Askeri Darbeyi Kınadı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Nijer'deki askeri darbe girişimini en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Türk, anayasal düzenin ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, " Nijer'deki askeri darbe girişimini en güçlü şekilde kınıyorum. Anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için her türlü çaba gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

Türk, Nijer'de gerçekleşen askeri darbeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

" Nijer'deki askeri darbe girişimi karşısında şok oldum ve bu durumdan endişe duyuyorum ve bunu en güçlü şekilde kınıyorum. Anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için her türlü çaba gösterilmelidir. Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı, güvenliği sağlanmalıdır. Keyfi olarak gözaltına alınan hükümet üyeleri ve akrabaları da derhal ve ön koşul olmadan serbest bırakılmalıdır."

Türk, tüm aktörleri şiddetten kaçınmaya ve herkesin hakları ile temel özgürlüklerine saygı duymaya çağırarak, ülkede son yıllarda elde edilen önemli demokratik kazanımların korunmasının tüm Nijer halkının yararına olduğunu kaydetti.

Bir grup asker yönetime el koydu

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazoum yönetimi, 26 Temmuz'da askeri darbe ile devrilmiş ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koymuştu.

Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.

Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest kalması için protesto düzenlemişti.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.