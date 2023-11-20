BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: İsrail-Filistin Şiddetine Son Verilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, İsrail- Filistin gündemiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İnsanların akıllarının başlarına gelmesi için daha ne kadar şiddet, kan dökülmesi ve sefalet yaşanması gerekecek? Daha kaç sivil öldürülecek?" ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, İsrail- Filistin gündeminde son 48 saate yaşananlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, "Gazze'de son 48 saat içinde yaşanan korkunç olaylar inanılır gibi değil. Sığınaklara dönüştürülen okullarda çok sayıda insanın öldürülmesi, yüzlerce insanın Şifa hastanesinden canlarını kurtarmak için kaçması ve Gazze'nin güneyinde yüz binlerce insanın yerinden edilmeye devam etmesi, uluslararası hukuk uyarınca sivillere sağlanması gereken temel korumaları hiçe sayan eylemlerdir" ifadelerine yer verdi.

'ÖLÜM BÖLGESİ'

Volker Turk, İsrail'in Al Fakhoura okuluna düzenlediği saldırının ardından çekildiği iddia edilen görüntüler dehşet vericidir diyerek çok sayıda kadın, çocuk ve erkeğin ağır yaralandığını ya da öldüğünü belirtti. Turk son duruma ilişkin, "Son 48 saat içinde yerinden edilmiş Filistinlilere ev sahipliği yapan en az üç okul daha saldırıya uğradı. İsrail askeri operasyonları Şifa hastanesi içinde ve çevresinde devam etmektedir. BM meslektaşları dün bölgeyi ziyaret etti ve 'ölüm bölgesi' olarak tanımladıkları yere ilk elden tanık oldu. Sağlık personeli, hastalar ve siviller, İsrail ordusu tarafından verilen emir üzerine hastaneden kaçtı. Yüzlerce kişinin hayatlarını, sağlıklarını ve güvenliklerini büyük riske atarak yaya olarak güneye doğru ilerledikleri görüldü. Peki nereye? Gazze'de hiçbir yer güvenli değil" dedi.

"DAHA NE KADAR ŞİDDET VE SEFALET YAŞANACAK?"

Gazze'ye ulaştırılması beklenen insani yardımların kısıtlamalara maruz kaldığının altını çizen Turk, "Han Yunus'ta İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'nin dört bir yanında saldırılar düzenlenirken bile, bölge sakinlerinin belirtilmemiş 'tanınmış sığınaklara' gitmelerini talep eden broşürler atıyor. Hayat kurtaran yardımlara getirilen aşırı kısıtlamalar nedeniyle zaten yerlerinden edilmiş olan Filistinliler, giderek azalan, aşırı kalabalık, sağlıksız ve güvensiz alanlara mecbur kalarak temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Uyarılar ne olursa olsun, İsrail nerede olurlarsa olsunlar sivilleri korumakla yükümlüdür" dedi.

Turk, saldırıların uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Çocukların, kadınların ve erkeklerin yüzlerine kazınan acı, dehşet ve korku dayanılamayacak kadar büyüktür. İnsanların akıllarının başlarına gelmesi için daha ne kadar şiddet, kan dökülmesi ve sefalet yaşanması gerekecek? Daha kaç sivil öldürülecek? Buna bir son verilmelidir. İnsanlık önce gelmelidir. İnsani ve insan hakları temelinde bir ateşkese şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır" ifadelerini kullandı.