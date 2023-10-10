BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İsrail-Filistin çatışmasında tansiyonun düşürülmesi için adımlar atılmasını istedi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail-Filistin çatışmasında tansiyonun düşürülmesi için adımlar atılmasını ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, nüfuz sahibi tüm ülkeleri, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmada tansiyonu düşürmek üzere adımlar atmaya çağırdı.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki çatışmalarda, uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukuna her koşulda saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"Çok riskli bir durumuyla karşı karşıya" olunduğuna işaret eden Türk, İsrailli ve Filistinlilerin hayatlarını kaybettiğini anımsattı.

Türk, tarafları sivilleri ve yapıları hedef alan ve alabilecek saldırılara son vermeye davet ederek, İsrail'in Gazze'ye yönelik "tam kuşatma" emrinin Gazze'de "zaten korkunç olan insan hakları ve insani durumu ciddi şekilde riske attığını" ifade etti.

Türk, nüfuz sahibi tüm ülkeleri, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmada tansiyonu düşürmek üzere adımlar atmaya çağırdı.

"Sivillerin hayatını tehlikeye atan kuşatmalar, uluslararası insani hukuk uyarınca yasaklanmıştır"

İsrail'in Gazze'ye elektrik ve su akışını kesme kararına işaret eden Türk, "Sivilleri hayatta kalmaları için gerekli olan mallardan mahrum bırakarak hayatlarını tehlikeye atan kuşatmaların uygulanması, uluslararası insani hukuk uyarınca yasaklanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, "İntikamın çözüm olmadığı, olayların sonucunda masum sivillerin bedel ödediği ve dünyanın daha fazla kutuplaşmayı kaldıramayacağına" dikkati çekerek, "Bir kuşatmayı uygulamak için insanların ve malların hareketine getirilen herhangi bir kısıtlama, askeri gereklilik açısından gerekçelendirilmelidir, aksi takdirde toplu cezalandırma anlamına gelebilir." uyarısında bulundu.

Filistinli grupların rehinelere karşı "kötü muamelede bulunduğuna dair görüntülerin korkunç ve rahatsız edici" olduğunu kaydeden Türk, rehinelerin pazarlık unsuru olarak kullanılmaması çağrısında bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.