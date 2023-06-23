BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'e Batı Şeria'daki Şiddeti Durdurma Çağrısı Yaptı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'e, işgal altında olan Batı Şeria'daki şiddeti bir an önce durdurma çağrısı yaptı. Türk, Batı Şeria'daki şiddetin bitmesi için işgalin de bitmesi gerektiğini belirterek, İsrail'in uluslararası insan hakları standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlemesi gerektiğini ifade etti. İsrail'in son günlerde Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması bölgede gerilimi tırmandırıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'e, işgal altında olan Batı Şeria'daki şiddeti bir an önce durdurma çağrısı yaptı.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, " İsrail, Batı Şeria'daki politika ve eylemlerini, acilen yaşam hakkını korumayı ve buna saygı duymayı da kapsayın uluslararası insan hakları standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlemelidir. " ifadesini kullandı.

Batı Şeria'daki şiddetin bitmesi için işgalin de bitmesi gerektiğini belirten Türk, "Tüm taraflardaki siyasi güç sahibi insanlar bunu biliyor ve bunu gerçekleştirmek için bir an önce gerekli adımı atmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, Batı Şeria'da bu hafta yaşanan şiddet olaylarının "kontrolden çıkma riskinin" yüksek olduğu uyasında bulunarak "Son dönemde yaşanan ölümler ve şiddet, kışkırtıcı söylemle birleşince sadece İsrailli ve Filistinlileri cehennemin daha dibine sürüklemeye yarıyor." eleştirisinde bulundu.

İsrail gerilimi tırmandırıyor

İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması bölgede gerilimi tırmandırıyor.

İsrail güçleri, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 2'si çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda, 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin'deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 175'e yükseldi.