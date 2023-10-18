BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Gazze'deki Hastane Saldırısı Kabul Edilemez

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen ve yüzlerce kişinin öldüğü saldırının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti. Türk, hastanelerin dokunulmaz olduğunu ve ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen ve yüzlerce kişinin öldüğü saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Türk, X sosyal medya platformundan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Bu gece, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen büyük saldırıda hastalar, sağlık çalışanları, hastaneye ve çevresine sığınan aileler de dahil yüzlerce kişi korkunç şekilde öldürüldü. Bu tamamen kabul edilemez." ifadelerini kullanan Türk, hastanelerin dokunulmaz olduğunu ve ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğini vurguladı.

Türk, katliamın boyutunu henüz bilmediklerini ancak şiddetin ve ölümlerin bir an önce durması gerektiğini kaydetti.

Nüfuzu olan ülkelerin bu korkunç duruma son verilmesi için elinden geleni yapması gerektiğine işaret eden Türk, "Siviller korunmalı ve acil olarak insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına izin verilmeli. Sorumlulardan hesap sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.