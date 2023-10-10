BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 'Barut Fıçısı' Durumuna Son Vermek İçin Acil Çağrıda Bulundu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, nüfuz sahibi tüm devletlere 'barut fıçısı' durumunu yatıştırmak için acil çağrıda bulundu. Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk (OHCHR), nüfuz sahibi tüm devletlere taraflara 'barut fıçısı' durumu yatıştırmak için acil çağrıda bulundu.

BM İnsan hakları Yüksek Komiseri Volker Türk adına bugün yapılan açıklamada "Volker Turk, nüfuz sahibi tüm Devletlere, can kayıplarına ve hesaplanamaz acılara neden olan 'barut fıçısı' durumunu yatıştırmak üzere adım atmaları için acil çağrıda bulunmaktadır. Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterilmelidir" denildi.

Yüksek Komiser Türk, rehine alınmasının uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını vurgulayarak "Sivilleri hayatta kalmaları için gerekli olan ihtiyaçlardan mahrum bırakarak hayatlarını tehlikeye atan kuşatmaların uygulanması uluslararası insancıl hukuk kapsamında yasaklanmıştır" dedi.